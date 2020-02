Ágata fala da traição do 'ex' em nova música... mas quer perdoá-lo

Ágata, de 60 anos, continua a sofrer por amor... A cantora apresentou recentemente o tema ‘Amanhã’ que retrata os últimos acontecimentos da sua vida sentimental, nomeadamente a traição do ex-companheiro Francisco Carvalho com Sandra Melo, mulher 30 anos mais nova."Amanhã. A meu lado não queres acordar. Já me disseste tudo, sentes muito, mas que vais... Procurar a juventude que já não tens. Só te iludes mas tudo bem. Estou aqui para tudo e muito mais" são os primeiros versos do tema escrito por Ricardo Landum.Em exclusivo ao, a cantora assume que a letra teve inspiração pessoal. "É uma história verídica. Foi uma realidade que se passou comigo e que lamento. Quem vive um amor durante 29 anos não consegue esquecê-lo assim. Permanece. Existe um filho e outras histórias que nos unem para sempre."Ao longo de quase três minutos de música, Ágata assume que continua a apoiar o ex-companheiro. "Se precisares de ligar para mim a qualquer hora, triste ou feliz, o meu tom de voz não vai mudar. Nunca vou deixar de estar contigo, como anjo para cuidar de ti. Podes não me ver mas eu existo". Tal como referiu em recentes entrevistas, a artista mantém o contacto com o presidente honorário do Desportivo de Chaves: "Falamos diariamente."Esperançosa em relação ao futuro, Ágata não fecha portas à reconciliação . "Ninguém sabe o futuro. Só a Deus pertence. Estou a viver o melhor que posso." Os próximos meses vão ser de muito trabalho. A artista está a preparar um espetáculo para comemorar os quase 50 anos de carreira.