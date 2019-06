Ágata justifica perda drástica de peso

A artista recorreu a uma cirurgia de redução do estômago com o intuito de emagrecer e garante que se sente mais "confiante" com a sua nova imagem.

Dada a onda de reações, a artista voltou a

, para justificar que a sua perda de peso drástica foi resultante de uma cirurgia de redução do estômago: " Quero que saibam que me sinto muito bem. Tal como já disse fiz uma redução ao estômago com o intuito de perder mais peso. Sinto me mais confiante e mais saudável. A nível de colesterol e diabetes tudo normalizou... É bom pensarmos no bem estar físico e na saúde mental ", escreveu a cantora.

Ágata esteve em grande destaque durante a última semana depois de ter surgido em público visívelmente mais magra.Após ter travado uma dura batalha contra o cancro da bexiga, em 2018, a cantora mostra-se agora com uma nova fisionomia e os seguidores não tardaram em reagir à sua nova imagem da artista, alegando que a mesma está demasiado magra.Apesar de não revelar quantos quilos perdeu, Ágata garante que se sente mais confiante com a sua nova imagem e tem partilhado diversas fotografias nas redes sociais.reagir publicamente