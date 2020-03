Ágata mantém encontros secretos com o ‘ex’ em Lisboa

Apesar de ambos já terem refeito as vidas sentimentais [Ágata com o tarólogo Rui Pereira e Francisco ao lado da jovem Sandra], a verdade é que os dois continuam muito próximos., começa por contar uma fonte, acrescentando que, depois de uma fase inicial em que o ex-casal cortou relações, a amizade falou mais alto.Apesar de ter sido trocada pela jovem Sandra, Ágata mostra que já esqueceu o deslize do ex-companheiro e, numa entrevista recente à ‘Vidas’, deu a entender que, se Francisco quisesse, o perdoava., começa por explicar, acrescentando que refez a sua vida sentimental, mas continua muito ligada ao passado."Depois de me separar eu não iria ficar de braços cruzados, nem ficar para tia. Hoje tenho de me disponibilizar para amar porque estive muito tempo à espera de um pedido de desculpa, de um arrependimento", diz.