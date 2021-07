Ágata: “Música, mar, fogueira... e um bar”

- CM: Com quem iria de férias até de olhos fechados?









– Sem pestanejar, com o ator Kevin Costner até Hollywood.

- Imagine um verão sem restrições. O que lhe apetece?





– Respirar livremente, apanhar o avião e ir até Cuba.





- Água fria com tempo quente ou água quente com tempo frio?





– Utilizo sempre água tépida em qualquer altura do ano.





Confesso: o meu pequeno ‘crime’ de verão é…





– Os meus crimes acontecem quando me vejo frequentemente a desejar um gelado.





- Protetor, bronzeador ou óleo para fritar ao sol?





- Prefiro o protetor e não me expor horas a fio.





- A pessoa do lado não tem a toalha a 1,5 m. Denuncia ou afasta-se?





– Procuro outro local.





- Que peça de roupa já comprou para estrear este verão?



- Um vestido especial para um momento único.





- Quantos biquínis os fatos de banho tem?





- Os suficientes.





- Nesta altura do ano não perco tempo com…





- A colocação do rímel.





- Qual a parte do corpo que gosta de bronzear?





- Sou extremamente branca, por isso tento utilizar um bronzeador nas pernas.





- Um sonho de uma noite de verão?





- Um belíssimo convívio, em que a música, o mar e uma fogueira poderiam estar por perto… ah, e um bar.





- Nunca percebi aquelas pessoas que com o calor…





- Ainda ardem ao sol.









Maria Fernanda Pereira de Sousa nasceu a 11 de novembro de 1959 em Lisboa. Aos 17 anos integrou as Cocktail e depois as Doce. Já com o nome de Ágata inicia carreira a solo atingindo o primeiro grande sucesso com o disco ‘Perfume de Mulher’ (1994).