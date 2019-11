Ágata namora com tarólogo

Depois de revelar que tinha sido traída pelo companheiro, o presidente emérito do Desportivo Chaves Francisco Carvalho, Ágata disse que estava pronta para viver um novo amor. E esse momento chegou.Na última quarta-feira, a conhecida cantora, de 60 anos, esteve num jantar com figuras públicas e surgiu acompanhada pelo tarólogo Rui Pereira, conhecido por participar em vários programas de televisão."Eles estavam muito cúmplices e a Ágata não escondeu que estavam juntos", diz uma fonte que estava no evento.Segundo oapurou, a cantora recorreu ao tarólogo na altura em que se estava a separar e este revelou-se um grande apoio. A aproximação aconteceu há cerca de um mês.Contactada pelo, Ágata afirmou, no entanto, que se trata de "um amigo" e diz que ainda nutre sentimentos pelo ‘ex’. "Um amor de mais de 20 anos não se esquece assim".