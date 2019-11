Ágata: Novo amor fora do 'casarão' de Francisco

Filhos do ex-marido de Ágata não aprovam romance com nova namorada, 30 anos mais nova, e o casal ainda não vive junto.

Ágata e o ex-marido, Francisco Carvalho

Foto: Instagram

12:00

Nelson Rodrigues

Oromance entre oe a nova namorada,, continua a fazer correr muita tinta. A ‘Vidas’ sabe que, até agora, Francisco Carvalho ainda não levou o novo amor para viver na sua casa, conhecida em Chaves como ‘casarão’, porque os filhos não aprovam o namoro., diz uma fonte, acrescentando que, apesar da oposição familiar, ‘Chico das Cassetes’, como é conhecido, não desiste deste amor.O namoro entre o presidente emérito do Desportivo de Chaves e Sandra dura há vários meses, mas a amizade é bem mais antiga. Sabe a ‘Vidas’ que, antes de começarem a namorar, os dois costumavam "tomar café" no espaço em frente à Ótica onde Sandra trabalha, em Chaves., diz a fonte.Quem também se tem mostrado amargurada com esta relação é Ágata, que já fez saber estar triste com o desfecho do seu casamento. A cantora garante que soube da traição através de uma amiga., lamenta.