Ágata quebra o silêncio e fala do cancro, da prisão do filho e da separação do marido

o cancro da bexiga que a atormentou,





em S. Miguel, nos Açores, em 2016.



Perante isto, a artista não tardou em defender o filho mais velho e alega que o mesmo foi preso sem provas: "Está a pagar inocentemente e sem provas. Começou tudo muito mal, fomos mal aconselhados. Os meus filhos são pessoas espetaculares, jamais fariam algo para se verem numa situação destas", assegurou a cantora.



"Neste momento estou a organizar a minha vida, os meus espetáculos, a pensar mais em mim, estou a viver em Lisboa, a cuidar mais de mim porque sei que sou uma diva", disse. "Já disseste tudo", respondeu Cristina, que tinha perguntado à cantora se estava ou não separada, pois Ágata nunca chegou a confirmar a separação até à data.



Durante a conversa, Ágata voltou a relembrar a luta contra o cancro. "Tive um cancro na bexiga e foi complicado", contou a artista. "Fiz quimioterapia localizada durante um ano e estou vigiada", revelou, explicando que não perdeu o cabelo por causa do tratamento que fez ter sido localizado.







, por violação de uma menor. Marco Caneira, o filho mais velho de Ágata, foi condenado a 6 anos e meio de prisão efetiva por violação de uma menor de 14 anos em S. Miguel, nos Açores, em 2016.Perante isto, a artista não tardou em defender o filho mais velho e alega que o mesmo foi preso sem provas: "Está a pagar inocentemente e sem provas. Começou tudo muito mal, fomos mal aconselhados. Os meus filhos são pessoas espetaculares, jamais fariam algo para se verem numa situação destas", assegurou a cantora."Neste momento estou a organizar a minha vida, os meus espetáculos, a pensar mais em mim, estou a viver em Lisboa, a cuidar mais de mim porque sei que sou uma diva", disse. "Já disseste tudo", respondeu Cristina, que tinha perguntado à cantora se estava ou não separada, pois Ágata nunca chegou a confirmar a separação até à data.Durante a conversa, Ágata voltou a relembrar a luta contra o cancro. "Tive um cancro na bexiga e foi complicado", contou a artista. "Fiz quimioterapia localizada durante um ano e estou vigiada", revelou, explicando que não perdeu o cabelo por causa do tratamento que fez ter sido localizado.

Ágata foi uma das convidadas do 'Programa da Cristina' desta quarta-feira, 12 de junho, onde quebrou o silêncio sobre as várias polémicas que têm vindo a afetar a sua vida.Numa conversa com Cristina Ferreira, a cantora abriu o coração e falou sobreda separação do marido e da prisão do filho