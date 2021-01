Ágata quebra silêncio sobre novo amor: "Tenho alguém que me ama, mas não ando a apregoar"

Os meus fãs estão a adorar. Tenho recebido mensagens muito positivas porque, na verdade, este é um disco que transporta paixão, amor e calma.Porque fui desafiada a gravar um tema que gostava muito e tomei-lhe o gosto. Gravei um, depois outro e mais outro e quando dei conta tinha dez temas.Acho que é o amor que transporto na alma e na voz e que tento fazer chegar às pessoas. O gosto que tenho por aquilo que faço faz-me acreditar que vale a pena continuar.As pessoas às vezes identificam-se mais com o desamor, até porque é nesses momentos que procuramos canções com mensagens de conforto, força e tranquilidade de espírito.Depende. Ultimamente sinto alguma tristeza por aquilo que estamos a viver. O Natal está à porta e há muitas famílias a necessitarem de trabalho e de condições para viver. Sei de algumas pessoas, com nome na música, que, por vergonha, não pedem ajuda.Têm sido tempos difíceis, até porque tive muitos espetáculos adiados. Quando a pandemia chegou, tinha nove concertos até maio e tive de cancelá-los.Eu sempre fui muito organizada e tenho algumas casas arrendadas, mas mesmo isso não é seguro porque eu tenho, por exemplo, uma inquilina que não consegue pagar-me há quatro meses. Entretanto, acabei por me entregar às medicinas alternativas e abri um espaço, em Lisboa, Essência da Vida, que reúne especialidades, como Terapia Quântica, Osteopatia, Hipnoterapia, Nutrição, Reflexologia ou Pilates.A única coisa que me desencanta é a falta de camaradagem e união que existe entre os colegas. Há artistas que não gostam de se misturar porque acham que são mais elitistas e fazem distinção entre a música que cantam e aquilo que é a música popular ou romântica. Mas eu, por exemplo, canto de tudo, desde o tempo das Cocktail.Eu sou uma pessoa que não guarda rancores de ninguém. Tudo de mal na vida eu tento apagar. Depois sou uma pessoa que vive o dia presente. Nunca sofro com coisas que não posso remediar ou voltar atrás. Não há nada como deitar a cabeça na almofada e perceber que dei o melhor de mim.Eu acho que sim, sobretudo na ingenuidade que tenho muitas vezes e nesta coisa de acreditar nas pessoas. Há sempre uma menina-mulher em mim.Há quem diga que sim, mas eu não sou de me elogiar. Reconheço, sim, que tenho um estatuto acima da média e tenho orgulho nisso. É sinal que as pessoas gostam de mim.Muitas vezes. Para lá do palco ficam uma nostalgia e uma solidão enormes. É como a minha canção diz: "quando as luzes se apagarem fico só".Saúde. É tudo o que peço e é tudo o que nos faz falta a todos.Sim, o amor é sempre necessário. Nós contamos ter sempre alguém ao nosso lado que nos acarinhe e que nos oiça. Eu tenho sempre alguém que me ama, mas não faço questão de andar a apregoar. Guardo-o no segredo dos deuses.