Ágata Rodrigues e Duarte Siopa radiantes na estreia no 'Manhã CM'

A carregar o vídeo...

CMTV comemora oito anos com coreografia na redação

A dupla iniciou o matutino com um 'FlashMob' ao lado de outros rostos da estação como Francisco Penim, Daniela Polónia, Ana Pedro Arriscado, Sara Santos ou Nuno Tiago. Todos juntos cantaram o hino da televisão da Cofina, esboçando no rosto pelo orgulho no projeto.A jovem portuense não aguentou as lágrimas.A chef Justa Nobre foi a primeira convidada em estúdio para a confeção de um Cheesecake de nozes pecan e caramelo salgado.Após o momento de descontração na cozinha, Ágata e Duarte estiveram à conversa com a radialista Joana Cruz, que entrou em direto através de videochamada, para falar sobre a luta contra o cancro da mama que está a travar.agradeceu Duarte Siopa.