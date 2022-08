Ágata Rodrigues: “Eu faço a melhor sangria”

- CM: Com que celebridade iria de férias sem hesitar e porquê?



– Adorava passar férias com a Georgina Rodríguez! Depois de ver a série dela tive a certeza que se me conhecesse seríamos melhores amigas! Admiro o sentido de família que tem e a forma como lida com as críticas de um mundo inteiro.





- A melhor praia do Mundo é...







– A de São Rafael, em Albufeira! Os meus avós paternos moram lá então cresci naquela praia. É o meu refúgio, onde vou sempre que posso!

– Biquínis e fatos de banho!





– Uma das memórias mais bonitas que tenho é partilhar os fones com a minha prima Isa e ouvir grandes hits dos anos 90! Fazemos isso todos os verões.





- Nesta altura do ano é mais de comer ou de beber?



– Eu amo comer! Seja no verão ou no inverno, adoro uma boa refeição !





– Sangria de espumante e frutos vermelhos. A melhor sou eu que faço, modéstia à parte!





- Qual o seu maior vício de verão?



– As bolas de Berlim, adoro!





- Afinal o calor aumenta a libido ou não?



– Na minha opinião, sim! Tudo fica mais apetecível e bonito no verão.





– Do meu rosto! Tenho sempre imenso cuidado. Não apanho sol na cara, não gosto nem posso !





– Talvez a cor! Adorava estar sempre morena mas não consigo estar sempre ao sol!





– Se espreitarem o meu Instagram @aagatarodrigues percebem logo que publico muitas histórias.





- O verão é melhor de dia ou à noite?



– O verão é melhor de dia! Tenho o hábito de acordar sempre às 6 da manhã quer esteja de férias ou não, adoro aproveitar o dia!





– Poder viajar e usufruir da companhia da minha família.

perfil



Ágata Rodrigues tem 31 anos e é do Porto, onde trabalhou oito anos na informação da. Em março de 2021, deixou para trás a Invicta e mudou-se para Lisboa para abraçar o entretenimento. Apresenta o ‘Manhã CM’ com Duarte Siopa.