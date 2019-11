Ágata sobre traição do marido: "O Francisco estava carente"

Cantora assume que sempre confiou no companheiro e não esperava este desfecho.

14:56

Traída pelo marido,, com uma mulher mais jovem,acredita que o facto de viver uma relação à distância ditou este desfecho."É difícil quando se ama, mas temos que compreender que nada acontece por acaso. Somos seres humanos fracos e sensíveis.Passámos muito tempo sozinhos, eu cá e ele lá, por motivos pessoais e profissionais", justicou Ágata, que"Eu sempre confiei nele, nunca pensei ter este desfecho", assegura.Ágata viveu com o empresário e presidente do Grupo Desportivo de Chaves durante cerca de 20 anos e já revelou que soube que tinha sido trocada através de uma amiga.