Ágata sofre acidente de carro e é assistida pelo INEM

31 jul 2020 • 11:43

"Houve um carro que vinha atrás e bateu-me, mas está tudo bem. Não estava a contar com aquilo… Quando me aproximei do sinal dos 50 km/h, reduzi a velocidade e, provavelmente, o condutor que me bateu vinha distraído e encaixou-se atrás do meu carro", revelou Ágata que, por precaução, acabou por receber assistência do INEM no local.



"Foi tudo tão repentino e nem me apercebi como aconteceu. Basta uma distração para as pessoas, às vezes, cometerem estes deslizes no trânsito", explicou ainda Ágata.

No passado dia 23, a cantoranão ganhou para o susto ao sofrer um acidente de carro na Avenida António Spínola, em Lisboa.Segundo a cantora relatou à revista TV7 Dias, ao ver o radar abrandou para 50 km/h e o carro que seguia atrás acabou por lhe bater.