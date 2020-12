Ágata prepara-se para processar uma conhecida marca de preservativos. Isto porque a cantora não gostou que a marca usasse uma das suas canções mais conhecidas, ‘Comunhão de Bens’, num dos anúncios de publicidade.



A marca de contracetivos não informou a estrela popular sobre o assunto nem pediu autorização para usar a música.





Agora, segundo a 'Nova Gente', a cantora de 61 anos vai agir judicialmente.

"Podes ficar com as joias, o carro e a casa, mas não ficas com ele", é a letra do refrão da música, que foi lançada há 25 anos e que está no centro da polémica.