Ágata vive dias românticos com o namorado no Algarve

A tristeza já lá vai! Ágata, de 60 anos, está determinada em ser feliz em todos os aspetos da sua vida, pessoal e profissional.A artista que reencontrou a felicidade ao lado do tarólogo Rui Pereira está cada vez mais apaixonada e firme em relação aos seus sentimentos. Por isso, já não esconde a união.O casal aparece lado a lado em várias ocasiões.A última aparição aconteceu no fim de semana numa escapadinha fugaz ao Algarve. Ágata e Rui participaram na festa de aniversário de Flávio Furtado que decorreu no Sul do País e mostraram-se muito cúmplices. A cantora brincou e cantou algumas das suas canções mais conhecidas.Devido aos espetáculos cancelados e adiados, Ágata decidiu investir numa clínica de medicina alternativa ao lado do novo amor.