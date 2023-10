Ágata viveu em segredo o drama do cancro da bexiga

16:28

2018 foi um dos anos mais marcantes para Ágata. No mês em que se assinala a luta contra o cancro, a cantora partilhou que viveu em segredo esta doença que afeta milhares de pessoas em todo o Mundo. O medo de perder os concertos já agendados e ficar sem trabalho, foi um dos motivos que levou a artista a esta decisão.Ágata foi diagnosticada com cancro na bexiga e preferiu viveu esta doença em silêncio., disse a artista numa conversa com Bárbara Guimarães no programa 'Irresistível', da SIC Mulher,Ao longo de dois anos, a cantora esteve em tratamentos da doença. "Fiz tratamentos de quimioterapia foi localizada, portanto, não tive aquele problema de queda de cabelo e todas essas coisas, mas fazia quimioterapia semanalmente", revelou.