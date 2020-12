Agência confirma que Ivo Lucas vai ser operado: "Estado é delicado"

A agência que representadeu novas informações sobre o estado de saúde do ator, de 30 anos, e garantiu que o namorado de Sara Carreira será operado em breve., pode ler-se no comunicado emitido pela Glam sobre o ator, que conduzia o carro no acidente fatal que vitimou a filha mais nova de Tony Carreira.

A agência dedicou ainda palavras ternas a Sara, com quem privou de perto desde muito cedo. "Sara. Sorriso quente, olhar sincero e voz doce! Assim iremos recordar a menina mulher, com quem privamos desde os seus 10 anos, e que com a sua candura e determinação, em tão pouco tempo, tocou em muitos corações."