Agência de paparazzi responde a acusações de Harry e Meghan

Os fotógrafos que estavam presentes no momento afirmam que "não houve risco de colisão ou acidente" durante o sucedido.



O Departamento de Polícia de Nova Iorque (NYPD), que foi chamado para auxilar no transporte de Harry e Meghan, também já descreveu o cenário. "Na noite de terça-feira, dia 16 de maio, o NYPD auxiliou a equipa de segurança privada que protegia o duque e a duquesa de Sussex. Muitos fotógrafos dificultaram o transporte. O duque e a duquesa de Sussex chegaram ao seu destino e não houve relatos de colisões, intimidações, feridos ou detenções", comunicou, citado pela imprensa norte-americana.



O autarca de Nova Iorque, Eric Adams, já tinha referido o sucedido como "imprudente e irresponsável", uma vez que a cidade está sobrelotada.



Apesar de ainda não ter recebido o relatório completo, o autarca afirma estar preocupado com os relatos feitos pela porta-voz do casal.



"A imprensa, os paparazzi, querem a foto certa. Mas a segurança pública deve estar sempre em primeiro lugar", referiu Eric Adams na manhã seguinte à perseguição.



De acordo com a agência, os fotógrafos tinham como objetivo cobrir um jantar que estaria marcado para depois da cerimónia.