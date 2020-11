Agente diz que Maradona não teve assistência médica adequada: "Idiotice criminosa"

Matías Morla, agente e advogado de Diego Maradona, afirmou hoje que o ex-futebolista, que morreu na quarta-feira, não teve assistência médica adequada e vai pedir que essa questão seja "investigada até às últimas consequências".", escreveu Matías Morla na sua conta na rede social Twitter.O agente de Maradona garantiu que essa situação "não será esquecida" e vai pedir que seja "investigada até às últimas consequências"., frisou. Morla esclareceu ainda que não vai comparecer no velório de Maradona, por já ter feito a sua despedida pessoalmente.", concluiu.Maradona, considerado um dos melhores futebolistas da história, morreu na quarta-feira, aos 60 anos, e o anúncio público foi feito por Matías Morla. Segundo a imprensa argentina, Maradona, que treinava os argentinos do Gimnasia de La Plata, sofreu uma paragem cardíaca na sua vivenda em Tigre, na província de Buenos Aires. A sua carreira de futebolista, de 1976 a 1997, ficou marcada pela conquista, pela Argentina, do Mundial de 1986, no México, e os dois títulos italianos e a Taça UEFA vencidos ao serviço dos italianos do Nápoles. O Presidente argentino, Alberto Fernández, decretou três dias de luto nacional pela morte de Maradona.