Agente e melhor amiga de Luciana Abreu bate com a porta

Luciana Abreu deixou de trabalhar com sua amiga de longa data Micaela Medeiros. A estrela da SIC quebra ou silêncio nas redes sociais, onde emitiu um comunicado a esclarecer que a parceria com a melhor amiga, a quem se passou a referir por Dra. Micaela, chegou ao fim.



"A LVMA Productions informa que a Dra. Micaela Medeiros decidiu abraçar novos novos desafios profissionais na sua área de formação e nós só podemos desejar os maiores sucessos."



Em 2017, uma atriz deixou de trabalhar com Cristina Paiva, ex-agente, e foi uma amiga de longa data que passou a ser responsável pela sua vida profissional.



Esta é mais uma polémica na vida da cantora que já cortou o contacto com a mãe, Ludovina, o pai, Carlos Costa Sodré, e a irmã, Ana Luísa. Está em guerra com os ex-companheiros Yannick Djaló, pai de suas filhas Lyonce e Lyannii, e Daniel Souza, pai de Amour e Valentine.



A polémica parece continuar a acompanhar a vida da artista, cujo círculo de amizades é cada vez mais restrito.