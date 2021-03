Agir arrasa programas das tardes: "Explorar pessoas com vidas miseráveis"

15 mar 2021 • 20:06

O cantorrecorreu às redes sociais, na passada quinta-feira, dia 11, para manifestar a sua opinião sobre a escolha dos temas dos programas das tardes.Através da sua conta de Twitter, o músico expressou a sua indignação com a "linha editorial" dos programas e não hesitou em arrasar os temas escolhidos. Para Agir, as estratégias utilizadas visam apenas conquistar público., escreveu no Twitter.Recorde-se que Agir utiliza, frequentemente, as redes sociais para manifestar a sua opinião sobre diversos temas. O cantor já se envolveu, inclusive, em várias trocas de insultos com o líder do partido Chega, André Ventura.