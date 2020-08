Agir ataca André Ventura: “Temos que combatê-lo”

Agir foi um dos convidados do talk show humorístico, ‘Eu chico em casa’, e à conversa com a personagem interpretada pelo jornalista Francisco Correia teceu críticas ao líder do partido Chega, André Ventura.

Questionado sobre se gostaria de concorrer contra o deputado, o cantor é bastante claro: " (…) Gosto mais de estar deste lado, de poder mandar vir", afirmou.

O filho do músico Paulo de Carvalho considera que existe um "misto" de emoções quando troca insultos nas redes sociais com André Ventura: "É sempre um misto, porque eu acho que já vamos um bocadinho tarde para essa teoria, que se o ignorarmos as pessoas não se lembram dele", começou por dizer.

"Acho que ele já está numa posição em que é impossível ignorá-lo, portanto, de alguma maneira temos que combatê-lo, mas eu acho que às vezes nem é combater. Ele tem a capacidade de nos tirar do sério. Às vezes nem é assim tão racional quanto isso. Eu bem tento controlar-me, não dizer nada, mas de vez em quando apetece", atirou.

Mais tarde, Agir foi questionado sobre a quem gostaria de "partir o pescoço" (referência à sua música) e não hesitou em lançar farpas ao deputado: "Nesta quarentena, acho que tem sido bastante explícito a quem é que eu partia o pescoço", rematou.



Recorde-se que Agir e André Ventura protagonizaram várias trocas de insultos nas redes sociais.