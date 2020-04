Agir orgulhoso da mulher que se junta à luta contra o coronavírus: "Corajosa, lutadora"

Quando ela tem de ir trabalhar", começa por escrever na legenda da publicação, onde colocou uma fotografia da mulher devidamente protegida contra o vírus, com óculos e máscara.



"Corajosa, lutadora e power ranger azul também neste caso", brincou o artista.



"Volta rápido que a quarentena sem ti é insuportável. Te amo", terminou Agir, mostrando saudades de Catarina.





A mãe do cantor, a atriz Helena Isabel, mostrou-se derretida com a publicação e não resistiu em elogiar a nora: "Brave Girl [Rapariga forte]", escreveu o rosto da ficção nacional.



Agir está a cumprir o isolamento social e partilhou uma ida com o cão à rua no Instagram, na qual decidiu gravar um vídeo a cantar para os fãs neste momento difícil.





Agir voltou a mostrar-se apaixonado pela mulher, Catarina Gama, que se juntou à luta contra o coronavírus e vai unir-se aos profissionais de saúde na frente da batalha.A dentista recebeu palavras ternurentas por parte do cantor, que revelou que está a cumprir a quarentena longe da companheira, com quem está casado desde 2017.