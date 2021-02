Agnes Arabela vive romance escaldante com 'rei dos aspiradores' acusado de crimes sexuais

A carregar o vídeo ...

Ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' mostra-se ousada.

Transilvânia, Roménia, desfez-se em elogios à relação do novo amor com os seus filhos Sara, de 15 anos, e Martim, de 11.



"Ele é como um pai para os meus filhos. É impecável, íntegro e com princípios. Ajuda-os até com os trabalhos de casa. Somos uma equipa, uma tribo e uma família, acima de tudo e de todos. Não me posso mesmo queixar da vida que tenho."



Quanto ao futro, Agnes revelou-se tranquila. "Ele [Matthias Schmelz] não se esconde de nada. Simplesmente deixa os advogados fazerem o trabalho deles. Ele não gosta de dramas. Tem plena confiança que será ilibado porque não há outra opção no caso dele. Ele foi a única vítima no meio disto."





De lá para cá têm corrido o Mundo em viagens de luxo, mas nem tudo é um mar de rosas...Apaixonada, a empresária defendeu o novo 'príncipe' com unhas e dentes, numa entrevista à 'TV Guia'.Sobre as mulheres que o acusam o seu novo amor dos crimes sexuais, a artista não tem dúvidas de quem é a vítima. "Foram gananciosas. Ele foi um alvo, não mereceu aquilo. Por causa de duas mulheres mentirosas e oferecidas. Não é justo! Ele é impecável, nunca ia fazer nada de errado. Foi enganado", afirmou em relação às duas mulheres que o acusam dos crimes sexuais.Agnes e multimilionário Schmelz têm corrido o Mundo e aproveitado o tempo a dois., sublinhou à publicação, mostrando-se muito feliz.O primeiro contacto entre os dois, lembrou, foi em contexto profissional durante a passagem do empresário por Cascais. "Tenho empresas de decoração e decorei as duas casas que ele tem no Estoril. Ele pediu-me para decorar as casas e eu ajudei. Depois pronto, tudo evoluiu".À TV Guia, a mulher natural da