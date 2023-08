Agosto escaldante nas redes sociais No pico do verão, famosas portuguesas deixam em evidência lado mais sexy e ousado e os fãs deliram

Agosto escaldante nas redes sociais

01:30

Carolina Cunha

Agosto é sinónimo de férias para milhares de portuguesas e são muitas as famosas que fazem questão de mostrar que estão em grande forma para receber os dias de calor que se fazem sentir. Cuca Roseta, de 41 anos, elegeu a ilha do Porto Santo para as suas férias e, em biquíni, mostra que está preparada para arrancar suspiros aos fãs. Nas redes sociais, a fadista partilhou uma foto com uma boia e os piropos multiplicaram-se.



Também a atriz Liliana Santos, de 42 anos, elegeu a ilha Dourada e dá provas da sua sensualidade em pleno verão. Os biquínis reduzidos já são uma tradição para a atriz, da qual não sente o passar dos anos. Olívia Ortiz, de 36 anos, esbanja a sua ousadia a bordo de um iate, na Grécia, e mostra total confiança nas suas curvas. Já Fá- tima Lopes, de 54 anos, não dispensa o biquíni e aproveita os dias de descanso na piscina, longe de multidões.

