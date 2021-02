Agressões de Mulher de Lucho foram inventadas

18:51

Foi o que ficou provado pelo Tribunal do Porto, depois de Lucho ter processado Andreia por difamação.A sentença, lida no passado dia 17, condena Andreia pelos crimes de difamação e injúria e ao pagamento de uma indemnização de 75 mil euros por danos morais.Ao longo do julgamento, Lucho, que na altura jogava no Brasil, no Clube Atlético Paranaense, diz ter sido prejudicado na sua carreira. Na sentença lê-se que o "plano de vida" de Lucho é "regressar a Portugal, nomeadamente ao FC Porto, como técnico", começando pelas camadas jovens, e tem receio de que a situação criada "tenha impacto irreversível junto das crianças e dos seus pais".Em entrevista ao CM, em 2017, Andreia acusou: