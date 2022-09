'Agricultora' de André desiste do programa da SIC

Ana Filipa Alves

O programa ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’ (SIC) já conta com uma desistência. A estudante Ana Filipa Alves, de 23 anos, que era uma das candidatas para conquistar o coração de André Mateus, anunciou ao agricultor que ia sair do programa da estação de Paço de Arcos por ter descoberto que não está bem de saúde.“Tenho uma coisa para te dizer… estou doente e provavelmente não vou poder participar no programa. Obrigada por tudo, André. E obrigada por me teres escolhido mais uma vez”, avisou a jovem por chamada telefónica. André não deixou de mostrar o seu choque com a notícia.

Com a desistência de Ana Filipa Alves, o agricultor de Loulé vê as suas candidatas reduzidas a duas: Filipa Plácido e Daniela Rodrigues.



Ataque cardíaco fatal

José Coutinho, de 67 anos, do ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor’, morreu há um mês com um ataque cardíaco fulminante. “Pensámos logo que tinha sido ataque cardíaco. Ele tinha problemas de coração. Ele tinha a medicação toda para o coração, nunca falhava”, começou por contar Paula Coutinho, irmã da vítima, a Júlia Pinheiro. “Nem queríamos acreditar, ainda é muito difícil, a voz dele parece que está ainda entre nós… Ele não merecia este desfecho, depois de tanto trabalho, tão feliz como concorrente, ansioso para ver tudo, é muito duro”, desabafou.