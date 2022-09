'Agricultora' Letycia recebe ameaças do ex-companheiro

01:30





A jovem de 22 anos tem recebido ameaças por parte de um ex-namorado, com quem esteve três anos. “Ele diz que vai contratar alguém para me bater, já veio à porta de casa furar o pneu do carro do meu pai, riscou a parte de frente do meu carro e escreveu palavras de baixo calão... Ele simplesmente odeia-me”, disse à ‘TV 7 Dias’.



A participar no programa 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?' (SIC) sendo uma das pretendentes de Alexandre Patarata, Letycia Rodrigues esconde uma história de vida dramática.

No primeiro dia de gravações do programa da SIC, Letycia voltou a ser ameaçada. “Recebi uma mensagem dele, do nada, a dizer que me ia cortar as mãos e o cabelo e que me iria encher de porrada”.