Alana Martina: a bebé de Cristiano Ronaldo está cada vez mais crescida

Os segredos sobre as brincadeiras da menina que está a ficar igual a Gio e a encantar o mundo com apenas dois anos.

16:26

André Filipe Oliveira

Alana Martina completou na terça-feira. A festa foi para os mais íntimos. Ronaldo foi a grande ausência da celebração, uma vez que estava em estágio com a Seleção Nacional.Embora não contasse com a participação do internacional português, a bebé recebeu inúmeras felicitações através dos amigos mais chegados da família., escreveu a tia Katia Aveiro., dedicou a avó Dolores Aveiro.Ninguém resiste à filha de Georgina, que está cada vez mais parecida com a mãe. A menina é protagonista de muitos vídeos em família, filmados pela espanhola e o pai. Nas imagens captadas, Alana revela uma personalidade bem marcada, quer pelas brincadeiras, quer pela relação que mantém com os irmãos mais velhos,. A menina começou a caminhar e a dizer o próprio nome muito cedo.