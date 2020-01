Filha de Ronaldo faz birra por mala de 4 mil euros

A carregar o vídeo ...

Gio mostrou o momento nas redes sociais.

Alana Martina voltou a captar as atenções dos milhares de admiradores da família de Cristiano Ronaldo.Desta vez, a namorada do jogador da Juventus partilhou um vídeo nas redes sociais onde a menina, que está cada vez mais crescida , surge a fazer birra por querer uma mala da Chanel. O acessório da marca de luxo está à venda por, nada mais, nada menos, que 4 mil euros., escreveu Gio junto do vídeo, a brincar com a situação., afirma Alana no vídeo, enquanto puxa a mala que está nas mãos da mãe.responde Gio., insiste a bebé, enquanto continua a puxar a mala para o lado dela.O momento caricato não passou despercebido aos seguidores, que não resistem aos encantos da pequena Alana Martina.Como já é habitual, Georgina Rodríguez faz delícias dos fãs com estas partilhas dos momentos familiares, seja na companhia do namorado, ou apenas com as crianças, a quem não poupa os mimos.Recorde-se que, recentemente, Georgina Rodríguez esteve ausente das redes sociais e preocupou os fãs. No entanto, acabou por vir esclarecer o motivo: esteve doente, com gripe.