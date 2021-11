Alana Martina faz quatro anos

01:30

O dia foi de festa para o clã Aveiro, que assinalou o aniversário de Alana Martina, de quatro anos, filha de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez. Nas redes sociais, o internacional português fez questão de assinalar a data especial da “princesa do papá”, que cresce a olhos vistos.









Também Georgina Rodríguez partilhou uma compilação de vários momentos da menina e fez as delícias dos seguidores que não resistem ao seu sorriso e alegria contagiante. “Feliz 4 anos, minha vida. Amamos-te infinitamente”, escreveu Gio, orgulhosa da sua filha.

A avó Dolores Aveiro e as tias Katia e Elma também fizeram questão de festejar o dia especial da menina.





Alana veio ao Mundo no Hospital Universitário Quirón, em Madrid, e o craque assistiu ao parto. Algo que não tinha acontecido antes, uma vez que os filhos mais velhos, Cristianinho, Eva e Mateo, foram concebidos através de uma barriga de aluguer e nasceram nos Estados Unidos. Recorde-se que Alana Martina deixará de ser, em breve, a filha mais nova do casal, já que Cristiano e Georgina anunciaram no passado dia 28 de outubro que vão ser pais novamente e que esperam gémeos.