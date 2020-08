Alba Baptista conquista sucesso além fronteiras

Tem apenas 23 anos e é uma das figuras mais faladas do momento. Alba Baptista está nas bocas do Mundo ao ser a protagonista da série americana da Netflix ‘Warrior Nun’, na qual dá vida a Ava Silva, uma adolescente com superpoderes.Alba tornou-se na primeira protagonista portuguesa de uma série da plataforma Netflix, que estreou a 2 de julho de 2020 e já é considerada um verdadeiro sucesso. Com esta conquista, Alba é uma das atrizes mais procuradas no site de cinema e televisão IMDB.Estreou-se em 2014, na novela ‘Jardins Proibidos’, continuou a dar cartas no mundo da representação e o seu talento não passou despercebido. Ao longo da sua jovem carreira, a artista portuguesa integrou os elencos de séries na RTP, novelas da TVI e deu cartas no cinema nacional, que projetaram a sua carreira a um nível internacional.Fluente em português, inglês, alemão, francês, espanhol e com um sotaque brasileiro perfeito, Alba mostra estar disposta enfrentar diversos desafios além-Portugal.A par da série internacional, a atriz prepara-se agora para rodar o filme ‘L’Enfant’, produzido por Paulo Branco, com realização de Marguerite de Hillerin e Félix Dutilloy-Liégeois.Além das conquistas profissionais, Alba Baptista também vive momentos de felicidade com a sua cara-metade. A atriz namora atualmente com o realizador luso-canadiano Justin Amorim, de 27 anos, que conheceu durante as gravações do filme de Leviano.Atualmente a estrela encontra-se em Portugal a gozar o período de férias.Tal como partilhou através da conta pessoal de Instagram, onde já conta com mais de 336 mil seguidores, elegeu a região do Alentejo, um dos seus locais de eleição, para alguns dias de descanso e lazer., destacou a artista que se mostra feliz por estar de regresso ao seu país durante as férias.