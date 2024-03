Alba Baptista e Chris Evans brilharam na passadeira vermelha pós-Óscares

11 mar 2024 • 11:09

Alba Baptista e Chris Evans desfilaram juntos na passadeira vermelha da festa pós-Óscares da Vanity Fair, onde posaram para as câmaras visivelmente apaixonados. O casal surgiu pela primeira vez num evento público, depois de se terem casado em segredo, a 9 de setembro do ano passado.Antes de entrarem na festa pós-Óscares da Vanity Fair todos os artistas têm de passar pela passadeira vermelha e o casal sensação não foi exceção. A atriz portuguesa, de 26 anos, levou um vestido comprido preto no decote e branco ao longo do corpo, já o ator conhecido por dar vida ao Capitão América, de 42 anos, optou por usar um fato vermelho.O casal de Hollywood já foi visto várias vezes a passear por Lisboa, aliás a vinda mais recente ao nosso país foi em fevereiro. Os atores já foram apanhados noutros momentos mais decontraídos. Contudo, este foi um grande marco para Alba Baptista e Chris Evans, uma vez que ambos mantém um relacionamento muito discreto e pela primeira vez estrearam-se enquanto casal num evento público.