Alba Baptista e Chris Evans juntos em público

Não é comum ver Alba Baptista e Chris Evans na mesma passadeira vermelha, mas o casal faz questão de estar presente nos momentos mais importantes.O ator, de 41 anos, foi à antestreia do seu novo filme, 'Ghosted', e a portuguesa, de 25, esteve no mesmo evento, em Nova Iorque. Não posaram juntos para os fotógrafos, mas chegaram ao local ao mesmo tempo.

chris and alba arriving to the premiere together pic.twitter.com/5ieAVCT7Zd