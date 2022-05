Alba Baptista namora com Chris Evans em Portugal

01:23

Sónia Dias

A relação entre a atriz portuguesa Alba Baptista, de 24 anos, e o ator norte-americano Chris Evans, de 40, está a ficar cada vez mais séria. De acordo com o comentador daAdriano Silva Martins, o intérprete de Capitão América esteve em Portugal, no fim de semana, a conhecer a terra natal da namorada. Revelou ainda que o casal está a pensar comprar casa em Lisboa.Em março, a revista ‘OK!’ adiantou que os dois atores estavam a namorar "há algum tempo", mas de forma "discreta". Na altura, amigos de Evans terão dito que ele estava muito apaixonado. "Desde que conheceu a Alba ele só pensa nela e está ‘fora do mercado’", disse uma fonte próxima do artista que já namorou com Jessica Biel, Minka Kelly, Dianna Agron e Jenny Slate. "Ele quer assentar e constituir família, só faltava mesmo encontrar a pessoa certa", acrescentou.Alba celebrizou-se nos EUA com a série ‘Warrior Nun’, cuja segunda temporada estreia em breve na Netflix.