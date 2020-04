Albano Jerónimo com o rabo à mostra em conversa com Bruno Nogueira

A carregar o vídeo ...

Albano Jerónimo fica com o rabo à mostra durante direto com Bruno Nogueira

Bruno Nogueira tem animado esta quarentena que se atravessa com vários diretos nas redes sociais onde surge à conversa com várias figuras públicas. "Como é que o Bicho Mexe" é o nome do projeto que tem conquistado o público.Acompanhado por milhares de pessoas, os fãs nunca ficam indiferentes ao humor de Bruno Nogueira.Durante o direto da passada quinta-feira, transmitido através do Instagram, o humorista contou com a participação do ator Albano Jerónimo, que acabou por captar todas as atenções com um momento insólito.Durante o direto, Albano levantou-se e revelou que não estava a usar roupa interior, acabando por ficar com o rabo à mostra.Bruno não resistiu a reagir à situação., brincou.Após o direto, Albano Jerónimo assinalou o momento ao partilhar uma fotografia antiga ao lado do amigo Bruno Nogueira, agradecendo a participação no formato online., reagiu Nuno Markl, que partilhou a opinião sobre o sucedido na sua conta de Instagram., escreveu.Os milhares de seguidores também não ficaram indiferentes e tornou-se um dos momentos mais engraçados dos últimos tempos nas redes sociais.