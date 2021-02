Alberta Marques Fernandes: "O tratamento é longo" Jornalista da RTP está doente mas diz que “não é grave”. No entanto, a medicação que está a tomar obriga-a a manter-se resguardada.

17 fev 2021 • 10:29

Presença assídua no pequeno ecrã, Alberta Marques Fernandes tem estado ausente do espaço de informação que mantinha na RTP3 por motivos de saúde. A jornalista prefere não dar pormenores do que se trata, mas tentou descansar os seguidores, explicando que não é grave.

"Entrar há tantos anos na vossa casa sem pedir licença faz com que seja natural estranhar a ausência. Estou doente, mas não é grave. O tratamento é que é longo e tem muitos efeitos secundários chatos", começou por justificar, mostrando-se otimista na sua recuperação. "Vou regressar melhor que nunca". Colegas e admiradores do trabalho de Alberta Marques Fernandes apressaram-se a deixar-lhe mensagens de apoio e rápidas melhoras.

Numa entrevista recente, a jornalista já tinha revelado que se encontrava doente desde o verão e que os tratamentos para combater o problema a deixam "com as defesas em baixo", o que a obrigada a manter-se resguardada e a impossibilita de exercer a profissão. Apesar de tudo, Alberta não dramatiza. "Nesta altura, é preciso relativizar tudo. Temos o País a viver uma situação de catástrofe humanitária. Neste momento, estou mais preocupada com o meu País e com o meu Serviço Nacional de Saúde do que comigo".



Primeiro teste

Entretanto, tem usado as redes sociais para se manter próxima dos seguidores. Há três semanas teve de realizar o primeiro teste de despiste da Covid-19 e mostrou-se ansiosa. "Será que dói muito? Será que estou positiva? Será que apanho aqui no meio de tantos suspeitos?" O resultado foi negativo.

