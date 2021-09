Alberto do Mónaco luta por herança

Dez anos depois de ter recebido uma herança de 3,5 milhões de euros da parte de um norte-americano que, na verdade, não conhecia (o dinheiro era para destinar a instituições de caridade) Alberto do Mónaco ainda luta na Justiça para que lhe seja disponibilizado o montante.A guerra arrasta-se deste 2011 porque a viúva de Kellog Smith, nome do doador da herança, reclama o direito ao dinheiro. Alberto II chegou a ganhar uma batalha jurídica no Mónaco, mas perdeu depois no Tribunal Superior de Paris, tendo de devolver a herança a Isabella Smith.

O processo, contudo, não ficou arrumado, mas deve conhecer o seu desfecho esta semana. “É habitual pessoas sem herdeiros deixarem a fortuna ao príncipe Alberto, que a doa a fundações”, explicou o advogado do príncipe.