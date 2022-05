Alberto viaja sozinho com os filhos

Charlene voltou ao Mónaco, depois de mais de uma ano de ausência por motivos de saúde, mas nem assim atenua os rumores de separação. É que recentemente o príncipe Alberto viajou até à Disneyland, em Paris, com os filhos, os gémeos Jacques e Gabriella e, nas imagens divulgadas, não há sinais da antiga nadadora olímpica.





Alberto e as crianças de sete anos surgem com as personagens do Mickey e da Minnie, em frente ao castelo. De assinalar que é a primeira vez que Gabriella surge de óculos.