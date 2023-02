Alec Baldwin acusado por homicídio involuntário

Halyna Hutchins, atingida a tiro em 2021 na rodagem do filme 'Rust'.A procuradora distrital de Santa Fé, capital do Estado do Novo México, Mary Carmack-Altwies, entregou os documentos de acusação sobre o ator de 64 anos e Hannah Gutierrez-Reed, encarregada do protocolo de segurança das filmagens.Passou quase duas semanas desde que as autoridades descreveram um padrão criminoso que não respeita a segurança das filmagens e que o Alec Baldwin e Hannah Gutierrez-Reed seriam acusados.De acordo com a agência Associated Press (AP), Alec Baldwin e Hannah Gutierrez-Reed declararam-se inocentes e iriam lutar contra as acusações.Caso sejam condenados, enfretarão uma pena de prisão até 18 meses.

Recorde-se que as filmagens do filme 'Rust' decorriam num rancho no Novo México. Em 11 de outubro de 2021, Alec Baldwin apontava uma pistola para Halyna Hutchins quando a arma disparou, matando-a e ferindo o diretor Joel Souza.