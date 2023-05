Alec Baldwin foi avô pela primeira vez

"Eu sou a Irlanda, então outro nome de país... porque queríamos manter isso consistente".









Alec Baldwin já é avô. A filha mais velha do ator, Ireland Baldwin, e o namorado, RAC, deram as boas-vindas a uma menina, a quem chamaram Holland.A notícia foi dada pela filha do ator, de 27 anos, esta quinta-feira, 18 de maio. Sobre o nome da bebé, Ireland explicou em conversa no podcast 'Girlboss Radio' que, tal como a mãe, iria ter um nome de um país: