Alec Baldwin vai ser pai pela oitava vez aos 64 anos Família mostra-se feliz com a chegada do novo membro.

Alec e Hilaria com os seis filhos que têm em comum

Foto: Direitos Reservados

Carolina Marques Dias

Alec Baldwin vai voltar a ser pai. A novidade foi dada pela companheira do ator de 64 anos, Hilaria, de 38 anos. "Depois de muitos altos e baixos, nos últimos anos, temos uma enorme surpresa: vem aí mais um Baldwinito, no outono. Tínhamos a certeza de que a nossa família estava completa, mas ficámos muito felizes com esta surpresa", anunciou.



O casal tem passado por tempos difíceis depois de Alec Baldwin ter disparado acidentalmente uma arma que atingiu mortalmente a diretora de fotografia Halyna Hutchins, nas gravações de ‘Rust’. O bebé vem juntar-se a Carmen (8 anos), Rafael (6), Leonardo (5), Romeo (3), Eduardo (1) e Lúcia (9 meses). O ator é ainda pai da modelo Ireland Baldwin, de 26 anos.

