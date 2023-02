Alegado diretor do Al Nassr arrasa Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo tem recebido várias críticas por parte dos adeptos e de um suposto diretor do Al Nassr, após a derrota do clube nas meias-finais da Supertaça da Arábia Saudita.Circula nas redes sociais um vídeo em que se vê os adeptos a pisar a camisola do internacional português, de 37 anos. Mas não só. Também se tornou viral um vídeo em que aparece um suposto diretor do Al Nassr a criticar e a arrasar a prestação de Ronaldo em campo. “Sai daqui. Gastei 200 milhões de euros e ele [Cristiano Ronaldo] só sabe fazer ‘Siiiiiiii’. Não é possível”, afirma este homem.

Recorde-se que CR7 foi contratado pelo Al Nassr em dezembro último - tem contrato com o clube saudita até 2025 - depois de, ainda antes do Mundial, ter rescindido contrato com o Manchester United. Na Arábia Saudita, o futebolista está a ganhar 200 milhões de euros por época.