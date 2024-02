Alegria e palavrões na entrega dos prémios SAG

01:30

Foi o momento mais insólito da noite de atribuição dos prémios SAG (Sindicato dos Atores), no fim de semana, em Los Angeles. Consagrado melhor ator em série dramática (‘The Last of Us’), Pedro Pascal admitiu estar bêbedo e largou um palavrão durante os agradecimentos."Não me consigo lembrar dos vossos nomes", admitiu. "Vou ter um ataque de pânico e por isso vou-me embora", disse. No cinema, ‘Oppenheimer’ continua imparável e ganhou mais três prémios: o filme de Christopher Nolan levou para casa a estatueta de melhor ator (Cillian Murphy), melhor ator secundário (Robert Downey Jr.) e melhor elenco. Em televisão, destacou-se a série cómica ‘The Bear’, que arrecadou os prémios para melhor ator e melhor atriz (para Jeremy Allen White e Ayo Edebiri) e melhor elenco.Momento inesperado: a atriz Melissa McCarthy pediu um autógrafo à cantora Billie Eilish e esta autografou-lhe a cara.Elizabeth Debicki subiu ao palco para receber um prémio descalça e deixou a audiência a rir com a explicação: "Não estava à espera de ganhar. Os sapatos andam algures por aí...".