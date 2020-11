Alexandra Borges arrasa ex-colega da TVI condenado por agressão: "A mim nunca me enganou"

Isto envergonha a classe e o canal de TV que estimo e para o qual trabalhei uma vida, ajudando a fazer da TVI a grande casa que é hoje", começou por escrever, considerando que o jornalista deveria ser afastado da redação. "É preciso ter coragem para concluir que este "jornalista" não tem quaisquer condições de apontar o dedo a quem quer que seja, sobre um qualquer indício ou ilícito. Pode fazer qualquer outra coisa no jornalismo, desde que nem longe da redação onde continua a trabalhar a vítima", continuou.



A mim nunca me enganou e a instrumentalização que fez da história só convenceu os ignorantes que nunca se deram ao trabalho de ler a acusação de violência doméstica", escreveu.



Ainda assim, o processo foi desqualificado de violência doméstica por falta de prova. O tribunal considerou que foram "encontradas várias incoerências/inconsistências e irrazoabilidades no conteúdo" apresentado pela acusação, que "fragilizam de forma irreversível a sua versão dos acontecimentos".

Alexandra Borges não ficou indiferente à condenação de André Carvalho Ramos, jornalista da TVI, por três crimes de ofensa à integridade física simples ao também jornalista do canal Emanuel Monteiro.No Facebook a antiga jornalista da estação de Queluz de Baixo comentou o tema. "Há alguns anos, após a leitura de uma sentença injusta, aprendi com a vítima que "...a verdade é aquilo que se prova em tribunal". Ontem só ficaram provadas as agressões porque a prova de violência doméstica fica, quase sempre, silenciada e amordaçada entre quatro paredes. No final, a própria juíza fez questão de dizer que, apesar de não haver prova para condenar o agressor por 57 factos gravíssimos de violência doméstica, ele não a tinha conseguido enganar!".