Alexandra Fernandes: “Já fui a locais de sonho”

A relações-públicas confessa que já realizou as suas viagens de sonho no verão para vários destinos paradisíacos, e que neste momento não tem nenhum local de eleição para desfrutar das suas férias de verão.– Prefiro dentro e fora. Costumo alternar.– Praia, sem dúvida. Não sou muito fã de piscina.– Prefiro sempre um verão quente.– Tem de ser entrada a três tempos quando as águas são muito frias. Quando é fora de Portugal e a água é quente já pode ser diferente...– Não, nunca fiz, nem faço. Não me sinto bem.– Obrigatório é protetor solar 50+ porque tenho uma pele muito sensível. Dispenso os mosquitos e insetos desta altura do ano, que às vezes teimam em estar na praia da Comporta que eu costumo frequentar.– Acho que é um pouquinho das duas coisas, depende. Há mais convívio mas também fazemos coisas mais recatadas.– Prefiro biquíni.– Acho que não existe altura específica para isso.– Podia dizer que prefiro água mas nesta altura do verão gosto muito de limonada com maracujá para refrescar.– Já fui a muitos sítios de sonho e acho que já realizei todas as viagens.– Relaxar e andar ao ar livre.Alexandra Fernandes tem 48 anos e é relações-públicas. Em 1997, foi a ‘menina da meteorologia’, na SIC, e participou no programa ‘Quinta das Celebridades’, em 2007.