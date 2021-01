Alexandra Ferreira e a polémica com o 'ex' de Katia Aveiro: "Queria que eu abortasse"

que não pretende voltar a entrar na casa mais vigiada do país por causa do filho.

, é fruto de uma relação passageira entre Alexandra e o ex-cunhado de Cristiano Ronaldo, que nunca assumiu a paternidade.



Apesar de nunca ter falado abertamente sobre o assunto delicado, numa conversa intimista com Fátima Lopes, há cerca de um ano, Alexandra resolveu abrir o coração. A ex-concorrente do reality show começou por contar que foi José que a contactou, logo após a separação da irmã do craque da Juventus.



Ao longo de cinco meses, Alexandra e José mantiveram uma relação discreta, longe dos olhares do público: "Foi uma relação muito intensa", lembrou. No entanto, tudo mudou quando Alexandra engravidou: "A relação tornou-se pública e o comportamento dele começou a alterar, porque, na mesma altura em que se descobriu a relação, eu já estava grávida (...) Ele queria que eu abortasse".



"Ele não pode ter uma atitude por ele próprio, porque ele vai ter sempre aquela ligação com a família que tinha", disse, referindo-se à família Aveiro. Contra tudo e todos, Alexandra manteve a gravidez. A ex-concorrente confessou que depois do parto mandou mensagem a José Pereira, comunicando-lhe o nascimento do filho. Porém, afirma não ter tido qualquer resposta.



A pedido do Ministério Público, o 'ex' de Katia foi obrigado a fazer testes de ADN para se concluir se seria, de facto, o pai do bebé. Os exames confirmaram a paternidade, contudo não foram o suficiente para que Brian ficasse com o nome do pai: "Ele é o pai do meu filho, mas não lhe deu o nome. O pai tem de permitir para lhe dar o apelido". À conversa com a apresentadora, a DJ revelou ainda que José nunca conheceu o filho.



Recorde-se que José Pereira tem dois filhos mais velhos, fruto da relação com Katia Aveiro: Rodrigo, de 20 anos, e Dinis, de nove.



, antiga concorrente da, tem dado que falar, devido à troca acesa de acusações com Helena Isabel na gala do último domingo no 'Big Brother - Duplo Impacto' . Desafiada pela produção do programa, a ex-concorrente teceu duras críticas à jurista e apelas suas atitudes dentro da casa, mas acabou por arrasada por Helena, que a acusou de se aproveitar do pai do filho,, o ex-companheiro de