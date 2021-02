Alexandra Ferreira vai processar Helena Isabel após polémica no 'Big Brother'

17 fev 2021 • 18:31

Alexandra Ferreira voltou a reacender a polémica com Helena Isabel do 'Big Brother'. A jurista acusou a nortenha em pleno direto do reality show de esta ter tentado dar "o golpe de baú" a propósito da gravidez de Brian, fruto da relação com José Pereira, ex-companheiro de Katia Aveiro. Agora o caso vai para Tribunal, prometeu a visada.



"Relativamente a este assunto da senhora Helena, na passada gala 24 de janeiro, e respondendo às milhares de mensagem que recebi a perguntar se iria processar a mesma. Sim, irei fazê-lo com toda a certeza, tanto à pessoa em questão como qualquer outra que se cruze no meu caminho e/ou dos meus".



A empresária quer levar o processo até às últimas consequências. "Terá que provar tudo o que disse em Tribunal", completou.



Helena Isabel Patrício já havia reagido à polémica. "Pedi desculpas a Alexandra porque não o deveria ter dito", disse durante um direto nas redes sociais.



Agora, revelou-se surpreendida ao ser confrontada com a recente decisão tomada por Alexandra. "Aí sim?", questionou após uma questão lançada por um seguidor a própósito do polémica, revelando desconhecimento das intenções da rival.





