Alexandra Figueiredo: "Verão combina com amigos e família”

A relações-públicas, de 41 anos, não dispensa os momentos em família durante os meses quentes.– Gosto de fazer férias dentro de Portugal. Temos um clima fantástico e, no verão, é dos melhores países para se estar! É perfeito.– Gosto de ambas. Mas normalmente faço mais praia.– Verão quente e água fria, sem dúvida!– Obrigatório é a companhia de amigos e dos meus pais. Dispensável, as saídas à noite.– Prefiro biquíni.– Está fora de questão.– Verão combina com amigos e família.– Não creio que tenha sazonalidade.– Camisa de noite.– Água, sumos naturais de fruta, groselha e refresco de café.- É bom para passear, para dormir até mais tarde e estar com as pessoas de quem gostamos.n