Alexandra Lencastre abre o coração e fala da relação com as filhas

, confessou a atriz à filha, não contendo as lágrimas.





, lamentou. Margarida surpreendeu com um vídeo com uma mensagem da irmã para a mãe. "

, disse a jovem.



"Não te vás embora também! Promete-me! Tenho força para continuar a viver por ti e pela tua irmã", suplicou Alexandra à filha entre lágrimas.



Já em conversa com Bárbara Guimarães, Alexandra Lencastre falou do seu papel enquanto mãe. "Não fiz imensas coisas que gostaria de ter feito com elas, mas só tinha uma escolha. Ou trabalhava e lhes garantia bons colégios, aulas de música e desportos, um tipo de vida que gostaria muito de lhes dar, ou então elas não teriam nada disso e íamos viajar e conhecer o mundo inteiro. Não viajámos, não fomos de férias as vezes que elas quiseram, mas acho que fiz tudo para lhes dar uma boa formação e bons alicerces, não só em casa como também fora de casa", desabafou a atriz.





Filhas surpreendem Alexandra Lencastre









Alexandra Lencastre, de 54 anos, foi a última convidada de Bárbara Guimarães no programa '24 Horas de Vida'. Um momento emotivo, que marcou a estreia da atriz no canal de Paço de Arcos após a sua mudança da TVI para a SIC.Ao longo de 24 horas, em que aproveitou para rever amigos de longa data como José Carlos Pereira, Rogério Samara e Eduardo Ávila, a atriz abriu as portas da sua vida pessoal e falou da relação com as duas filhas, Catarina e Margarida.Com o teatro da Trindade como pano de fundo, Alexandra surpreendeu a filha mais velha, Margarida Bakker, que segue as suas pisadas e já dá os primeiros passos como atriz. "Afastada da pupila da família, Catarina Bakker, que se mudou para Londres para trabalhar, Alexandra recordou a filha mais nova com emoção e saudade. "