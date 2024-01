Alexandra Lencastre acusada de abandonar dois cães

Alexandra Lencastre está envolvida numa nova polémica. A atriz é acusada de abandonar animais depois de ter assumido o compromisso de ficar com eles. A revelação é feita por uma voluntária de uma associação de animais que deu conta que a estrela da TVI comprometeu-se a ficar com dois cães da antiga proprietária da sua nova casa, em Sintra, que comprou no ano passado.“A senhora, que já era idosa, disse que uma das condições [para venda] era ficarem com os animais. Ela primeiro disse que não e uma das filhas dela é que disse que sim. Tanto que os cães ainda estão em nome da senhora, da antiga proprietária da casa. Mas a Alexandra, quando lá chegou, disse para tirar de lá os cães”, afirmou esta fonte à ‘TV 7 Dias’., Alexandra Lencastre não se pronunciou.